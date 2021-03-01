Eşi farkında olmadan paylaştı! Naz Elmas'ın iç çamaşırsız denize girdi

Erol Özmandıracı ile evli olan oyuncu Naz Elmas yine gündemde. Sık sık fotoğraflarını yaptığı fotoşoplarla dikkat çeken Naz Elmas bu sefer de sütyensiz haliyle olay oldu.

ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİLER

İşlere kısa bir ara veren Erol Özmandıracı ve Naz Elmas hafta sonu tatili için Göcek'i tercih etti. Şubat ayının sonunda denize giren çift yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini şaşırttı. Göcek'te tekneleriyle eğlenceli anlar geçiren Özmandıracı çekilen kareleri de "Şubat'ta Göcek başkadır. Çok soğuk ama bize ne..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ DENİZE GİRDİ

Ünlü iş insanını paylaşımında eşinin sütyensiz halleri dikkat çekti. Göğüs uçları belli olan Naz Elmas'a yorum yağdı. Eleştirilere aldırış etmeyen Elmas, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Elmas'ın Instagram hesabının yayınladığı bir fotoğraf da kollarını inceltmesi de dikkatlerden kaçmadı.