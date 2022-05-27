Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
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Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı

27.05.2022 15:13

Eve geldiğinde eşi Seval Bazancir'in kapıyı açmaması sonrası öfkelenerek eline balta alıp kapıyı kıran Yusuf Bazancir, "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şevval Bazancir ise eşinden daha önce şiddet görmediğini ve şikayetçi olmayacağını söyledi.

Eşinin evde bulunduğu sırada kapıyı baltayla kıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'in yargılanmasına başlandı. Mahkemede Seval Bazancir şikayetinden vazgeçtiğini söylese de hakim suçun sabit olduğunu belirterek Yusuf Bazancir'i "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

"FİZİKİ ŞİDDET AKLIMDAN GEÇMEDİ"

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf Bazancir katıldı. Şikayetçi Seval Bazancir ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını söyleyerek, "Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı. Ben de ısrar ettim. Düzenli sinir ilaçları kullanıyorum. İlaçlarım içerideydi. Kapıyı açmayınca öfkelendim. Kapıyı kırarım dedim. Kıramazsın dedi. O anlık öfkeyle baltayı alarak kapıya vurdum. Tek amacım içeri girip ilaçlarımı almaktı. Fiziki şiddet aklımdan geçmedi. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Tehdit etmedim, küfür etmiş olabilirim. Şu an eşimle sıkıntımız yok. Tatsız bir olay yaşadık. Keşke yaşanmasaydı" dedi.

"BUGÜNE KADAR EŞİM TARAFINDAN BANA UYGULANAN BİR ŞİDDET OLMADI"

"Şikayetçi Seval Bazancir ise, eşine çok sinirlendiği için kapıyı açmadığını söyleyerek, "Israrla ilaçlarını istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Kapıyı açmayacağımı söyleyince, 'açarım' dedi. Ben de açamazsın dedim. O sırada bahçede olan baltayı alarak kapıya vurdu. Ben de KADES uygulamasından yardım istedim. Bugüne kadar eşim tarafından bana uygulanan bir şiddet olmadı. Olay sırasında tehdit etmedi ancak küfür etti. Eşimden şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Seval Bazancir'in sanığın kendisini tehdit etmediğini söylediği, ifade ve deliller değerlendirildiğine mağdurun ilk ifadesi geçerli olduğu aktarıldı. Mütalaada, Seval Bazencir'in eşini kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu ifade edildi. Savcı sanık Yusuf Bazancir'in "Silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

YUSUF BAZANCİR'E 1 YIL 11 AY HAPİS

Son sözü sorulan sanık Yusuf Bazancir, "Bizim şu an mutlu bir evliliğimiz var. Beraatımı talep ediyorum dedi. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, "Silahla tehdit" suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık Yusuf Bazancir'i 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"KANUN BU YAPACAK BİR ŞEY YOK"

"Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yusuf Bazancir, "Tatsız bir olay yaşadık, yapacak bir şey yok şu anda hayatımıza devam ediyoruz. Kanun bu yapacak bir şey yok, saygı duyacağız kanunlara. İtirazımızı da edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"NORMALDE BERAAT OLMASI GEREKİRDİ"

"Bazancir'in avukatı Pınar Kaya ise "İtirazımızı yapacağız, karar bize göre, bizim istemediğimiz bir karar. Normalde beraat olması gerekirdi, dolayısıyla biz gerekli mercilere itirazımızı yapacağız" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'ta 9 Mart 2022 tarihinde yaşanan olayda şüpheli Yusuf Bazancir ve müşteki Seval Bazancir'in aralarında geçen telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine şüpheli Yusuf Bazancir'in, eşiyle birlikte yaşadığı eve gelerek elinde bulunan balta ile kapıyı açmaya çalıştığı, eşi Seval Bazancir'e hitaben "Seni elime geçirirsem geberteceğim" şeklinde tehditte bulunduğu anlatıldı. İddianamede müşteki Seval Bazencir'in olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldı. 15 Mart 2022 tarihinde ise müşteki Seval Bazancir'in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı aktarıldı. İddianame, şüpheli Yusuf Bazancir'in savunmasında suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğunu belirtildi. Şüpheli Yusuf Bazancir hakkında 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
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Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahsun Kırmızıgül, İstanbul, Savcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
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