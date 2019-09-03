Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı

8 saat önce

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel gözyaşları arasında torağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel gözyaşları arasında torağa verildi.


Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazı müteakip Fatih Sultan Mehmet Caminde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Sibel Çetinel'in akrabaları, çocukları ve vatandaşlar katıldı. 11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının da katıldığı Cenaze Namazını kıldıran Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, "Peygamber Efendimizin emanet bıraktığı emanetine sahip çıkamamanın ıstırabını yaşıyoruz. Bu toplumsal sorun üzerinde herkesin kaygıyla düşünmesi gerekiyor" dedi.


Kılınan cenaze namazının ardından Sibel Çetinel Niğde Derbent Mezarlığına defnedildi. - NİĞDE

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü
Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:58:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]