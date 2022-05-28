EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşanmak istediği Nuh Şayla tarafından öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi Antalya'ya getirildi. Şayla, Antalya Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diye gözyaşı döktü.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nuh Şayla, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın oturduğu siteye geldi. Rojda Şayla'nın dairesinin kapısına giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan kadın vuruldu. Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, kapıdaki mermi izlerini görünce daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rojda Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Antalya'ya gönderildi.

Ailesi tarafından Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bulunan Antalya Cemevi'ne götürülen Rojda Şayla için tören düzenlendi. Kızı Rojda Şayla'nın tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diye gözyaşı döktü. Cenaze, burada düzenlenen törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)