EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

28.05.2022 11:55

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşanmak istediği Nuh Şayla tarafından öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi Antalya'ya getirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşanmak istediği Nuh Şayla tarafından öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi Antalya'ya getirildi. Şayla, Antalya Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diye gözyaşı döktü.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nuh Şayla, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın oturduğu siteye geldi. Rojda Şayla'nın dairesinin kapısına giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan kadın vuruldu. Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, kapıdaki mermi izlerini görünce daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rojda Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Antalya'ya gönderildi.

Ailesi tarafından Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bulunan Antalya Cemevi'ne götürülen Rojda Şayla için tören düzenlendi. Kızı Rojda Şayla'nın tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diye gözyaşı döktü. Cenaze, burada düzenlenen törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
500
Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş (2) Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ROJDA ŞAYLA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement