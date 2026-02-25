Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var - Son Dakika
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

25.02.2026 10:20
Bir kadının eşi için ''Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi'' notuyla yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Gönderinin altına ''Bugün de birilerinin adına utandık'', ''Normalleştirilmemeli'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir kadının, eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı fotoğrafı "Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi" notuyla paylaşması büyük tepki çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gönderinin altına çok sayıda eleştiri yapıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Bugün de birilerinin adına utandık
  • Ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması diye buna derim
  • Şöyle bir şey olsa utançtan yerin dibine girmesi gerek insanlar bunu şeref nişanesi gibi taşıyor
  • Yaprak Dökümü Necla yayınlanmayan paylaşım
  • Maalesef geldiğimiz yüzyılda utanmazlıklar, rezillikler gurur duyulacak şeyler oldu
  • Normalleştirilmemeli

Paylaşımın içeriği ve kullanılan ifade sosyal medyada tartışma başlatırken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte gündem olan o paylaşım;

Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    bi seni bulur böyle haberler 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.