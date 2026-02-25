Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının, eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı fotoğrafı "Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi" notuyla paylaşması büyük tepki çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gönderinin altına çok sayıda eleştiri yapıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Bugün de birilerinin adına utandık

Ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması diye buna derim

Şöyle bir şey olsa utançtan yerin dibine girmesi gerek insanlar bunu şeref nişanesi gibi taşıyor

Yaprak Dökümü Necla yayınlanmayan paylaşım

Maalesef geldiğimiz yüzyılda utanmazlıklar, rezillikler gurur duyulacak şeyler oldu

Normalleştirilmemeli

Paylaşımın içeriği ve kullanılan ifade sosyal medyada tartışma başlatırken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte gündem olan o paylaşım;