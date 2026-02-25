Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının, eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı fotoğrafı "Bu benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi" notuyla paylaşması büyük tepki çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim aldı.
Gönderinin altına çok sayıda eleştiri yapıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;
Paylaşımın içeriği ve kullanılan ifade sosyal medyada tartışma başlatırken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
