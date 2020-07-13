Eşi ve kayınvalidesini öldürüp kaçan şüphelinin banka hesaplarına bloke kondu - Son Dakika

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, 5 ay önce evlendiği eşi Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü tatil yaptıkları termal tesisteki odalarında öldürüp kaçan İsmail K.'nin banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu.

Olay önceki gün, Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste meydana geldi. Temizlik için odaya giden görevliler, Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'nin cenazeleri, dün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü belirlenen İsmail K.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Kasten adam yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20'ye yakın suç kaydığı olduğu belirtilen İsmail K.'nin, Nisan ayında cezaevinden çıktığı belirlendi. Bolu 'nun Göynük ilçesi ile Sakarya 'nın Taraklı ve Geyve ilçelerinde emlak alım satımı yapan Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile 17 Şubat 2020 tarihinde cezaevinden izinli çıkarak evlendiği ifade edilen İsmail K.'nin, gece otelde bulundukları sırada eşiyle tartıştığı, eşi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra kaçtığı tespit edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otobüs işleten, tavuk kümeslerinden kamyonlara tavuk yükleme işi yapan ve ayrıca emlakçılık yapan İsmail K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 20 kişinin ifadesini aldı. Çift arasında maddi konularla ilgili anlaşmazlıklar olduğu tespit edilirken, mahkeme kararıyla İsmail K.'nin banka hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma devam ediyor.