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Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti

07.12.2021 17:29

Kocaeli'de çıkan tartışma sonucu eşin, 3-4 kez bıçakladıktan sonra tabancayla vuran 44 yaşındaki adam, aynı silahı kafasına dayayarak intihar etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan sitedeki apartmanda, her ikisi de özel güvenlik görevlisi olan Muhlise (42) ve Yusuf Demirel (44) arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eşini bıçaklayıp tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti

DEFALARCA BIÇAKLADIĞI EŞİNİ TABANCAYLA VURDU

İddiaya göre, Yusuf Demirel eline geçirdiği bıçakla eşi Muhlise Demirel'e saldırdı. Yusuf Demirel 3-4 kez bıçakladığı eşini daha sonra tabanca ile ateş ederek vurdu.

BAŞINA SİLAHI DAYAYIP İNTİHAR ETTİ

Muhlise Demirel, 'imdat' diye bağırarak komşularına sesini duyurmaya çalıştı. Bu sırada, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Eşini bıçaklayıp tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaralanan Muhlise Demirel'i Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komşuları, 22 yıldır evli çiftin 2 çocuklarının bulunduğunu, sesleri duyunca polise haber verdiklerini, çift arasında bir sorun olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti
Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti
Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti
Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti

Güvenlik Görevlisi, Yusuf Demirel, İntihar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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