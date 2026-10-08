Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte - Son Dakika
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Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

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Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte
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ABD'nin Florida eyaletinde köpeğine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Malia Nummerdor'un eşi de hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Eşinin görüntülerini polise teslim eden Erik Nummerdor'un, kayıtları yıllarca şantaj amacıyla kullandığı öne sürüldü. Hukukçular, görüntülerin izinsiz yayımlandığının veya tehdit amacıyla kullanıldığının kanıtlanması halinde Erik'in de ağır suçlamalarla karşılaşabileceğini belirtti.

ABD'nin Florida eyaletinde ailelerinin köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen Malia Nummerdor hakkında ortaya çıkan görüntüler, boşanma aşamasındaki eşi Erik Nummerdor'u da hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Görüntüleri polise teslim eden Erik'in, kayıtları yıllarca kendisini tehdit etmek için kullandığını ileri süren kadının açıklamaları, olayın seyrini değiştirebilecek yeni bir tartışma başlattı.

KÖPEKLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Florida'da yaşayan Malia Nummerdor, ailenin Ranger isimli köpeğine yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İddiaların merkezinde, eşi Erik Nummerdor'un evdeki güvenlik kameralarından elde ettiği görüntüler yer aldı.

Erik, evdeki bozuk para kavanozundan kimin para aldığını öğrenmek amacıyla kamera kayıtlarını incelediğinde söz konusu görüntülerle karşılaştığını savundu. Evde yaşayan herkesin güvenlik kameralarından haberdar olduğunu belirten Erik, elde ettiği kayıtları polise teslim ettiğini söyledi.

Polisin, 2024 yılında Facebook'ta yayımlanan suçlamalarla ilgili bir gönderiyi görmesinin ardından Erik ile iletişime geçtiği bildirildi.

Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

KOCASINI YILLARCA KENDİSİNİ TEHDİT ETMEKLE SUÇLADI

Malia Nummerdor ise görüntülerin bilgisi dışında kaydedildiğini ve eşinin bu kayıtları yıllarca kendisine karşı tehdit unsuru olarak kullandığını öne sürdü.

Kadının gözaltına alınması sırasında hazırlanan polis raporunda da kayıtların 2024 yılında oluşturulduğunu ve Malia'nın, Erik'in kendisini daha önce bu görüntülerle tehdit ettiğini söylediği belirtildi.

Erik'in ayrıca eşinin köpekle ilgili görüntülerinden birini internete yüklediği ileri sürüldü.

KOCASI DA HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Florida'da görev yapan hukukçu Spencer Kuvin, eyalet yasalarının hayvanlarla yasaklanmış cinsel faaliyetleri gösteren belirli nitelikteki müstehcen materyallerin bilerek kaydedilmesini, dağıtılmasını veya bulundurulmasını yasakladığını açıkladı.

Kuvin, bu eylemlerin her birinin üçüncü derece ağır suç kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Hukukçuya göre Erik'in görüntüleri eşini tehdit etmek amacıyla kullandığının kanıtlanması durumunda şantaj suçlaması da gündeme gelebilir.

Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

10 BİN DOLARI AŞAN YAPTIRIM GÜNDEME GELEBİLİR

Florida yasalarına göre bir kişinin itibarını zedelemek, sırrını açıklamak, onu küçük düşürmek veya suç işlediğini duyurmak amacıyla kötü niyetli tehditlerde bulunmak yasa dışı kabul ediliyor.

Kuvin, tehditlerin para elde etmek, avantaj sağlamak ya da bir kişiyi istemediği bir davranışa zorlamak amacıyla yapılması durumunda şantaj suçlamasının söz konusu olabileceğini ifade etti.

Evde güvenlik kamerası bulunduğunun bilinmesinin, kayıtların kamuya açık şekilde yayımlanmasına rıza gösterildiği anlamına gelmediğini de vurgulayan Kuvin, Malia'nın başvurabileceği en doğrudan hukuki yolun cinsel içerikli görüntüler üzerinden gerçekleştirilen dijital taciz suçlaması olabileceğini söyledi.

Böyle bir hukuki süreçte 10 bin dolar veya üzerinde mali yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi.

HENÜZ RESMİ ŞİKAYETTE BULUNMADI

Malia Nummerdor'un boşanma aşamasındaki eşi hakkında henüz resmi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. Kadının ilerleyen süreçte hukuki yollara başvurup başvurmayacağı ise bilinmiyor.

Amerika Birleşik DevletleriFloridaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Medet Erol Medet Erol:
    çok eski haber başka Amerika haberi kalmadimi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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