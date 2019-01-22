Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

13 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Hürü A. ile tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hasan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Düziçi Adliyesi'ne sevk edildi.

Hasan A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

20 Ocak'ta Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Hürü A. ölmüş, eşi Hasan A. ise gözaltına alınmıştı.

Hürü A' ya yapılan otopside kadının vücudunda 15 bıçak yarası tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Osmaniye, Düziçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini "Hayvanseverim" Diye Savundu Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada

Palu Ailesi İçin Cezaevinde Özel Önlem! Tek Kişilik Bölümlere Yerleştirildi Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 13:53:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]