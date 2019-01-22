Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı
13 dakika önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Osmaniye
'nin Düziçi
ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki evlerinde eşi Hürü A. ile tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hasan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Düziçi Adliyesi'ne sevk edildi.
Hasan A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
20 Ocak'ta Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Hürü A. ölmüş, eşi Hasan A. ise gözaltına alınmıştı.
Hürü A' ya yapılan otopside kadının vücudunda 15 bıçak yarası tespit edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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