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Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi - Son Dakika

Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi

20.01.2022 18:43

Bursa'da eşi Ebru Gürcan'ı bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz alan sanık, "Uyuşturucu kullandığım için iki gün uyumamıştım. Eşim kapıyı bıraksın diye, bıçağı bacaklarına doğru sallamıştım. Eğilince bıçak kalbine denk gelmiş. Tam hatırlamıyorum" dedi. Necati Gürcan, kayınvalidesinin "Kızımdan ne istedin, iki çocuğu öksüz bıraktın" feryadına Gürcan, "Anne, kader kader" diyerek yanıt verdi.

Geçen yıl eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla, 'uzaklaştırma' kararı aldırdı.

BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

'Uzaklaştırma' kararına rağmen, Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı 6'ncı Sokak'ta bulunan eve, çatıdan balkona atlayarak giren Necati Gürcan, eşiyle, 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan'ın önce kalbine, yere düşüncede kolu ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DURUŞMAYA SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan'ın, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tarafların ve Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Bursa Şubesi'nin avukatlarının yanı sıra, öldürülen Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter hazır bulundu.

Eşini öldüren sanık, mahkemede tepki gösteren kayınvalidesine 'Kader' dedi

"YAKLAŞIK BİR SENEDİR RÜYALARIMDA"

Duruşmada savunma yapan Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofren teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık bir senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum" diyerek eski savunmasını tekrarladı.

"EĞİLİNCE KALBİNE GELMİŞ"

Olay tarihinde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve 2 gün boyunca uyumadığını belirten Güran, "Aklım başımda değildi. Eşimle aramızda kapı vardı. Ben onun yüzünü kapı açılana kadar görmemiştim. Sonradan bıçağın kendisine geldiğini gördüm. Kızım da oradaydı. Ben kendimi dışarı atmaya çalışıyordum. Kapıyı bıraksın diye bıçak sallamış olabilirim. Bıçağı ayaklarına doğru salladığımı hatırlıyorum. Demek ki eğilince kalbine gelmiş" dedi.

Eşini öldüren sanık, mahkemede tepki gösteren kayınvalidesine 'Kader' dedi

"KIZIMDAN NE İSTEDİN?"

Duruşmada söz alan Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter'in sanığa hitaben, "Ne istedin kızımdan? İki yavrunu öksüz bıraktın" sözleri üzerine Necati Gürcan ağlayarak, "Anne, ben de böyle olmasını istemezdim. Uyuşturucu yüzünden oldu. Kader kader" diye cevap verdi.

Sanık avukatı müdafilikten çekilme talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için, Bursa Şehir Hastanesi'nde muayenesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu, Mahkeme, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine 'Kader' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi - Son Dakika
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