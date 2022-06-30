Eşinin bacağının kesilmesine neden olan sanığa 13 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Eşinin bacağının kesilmesine neden olan sanığa 13 yıl 6 ay hapis

30.06.2022 15:59
Eşinin bacağının kesilmesine neden olan sanığa 13 yıl 6 ay hapis

İzmir'de pompalı tüfekle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan sanığa "eşi kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de pompalı tüfekle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan sanığa "eşi kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Onur Akman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Müşteki avukatı, travması devam eden müvekkilinin, sanığın serbest kalması halinde ölüm korkusu yaşayacağını belirtti.

Tutuklu sanık Onur Akman, öldürme niyetiyle ateş etmediğini, pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatı da olayda yaralama kastı olduğunu, müvekkilinin pişmanlık duyduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, Akman'a "kasten yaralama" suçundan verdiği 3 yıl hapis cezasını, silah kullanılması ve olayın eşe karşı olması nedeniyle 4 yıl 6 aya çıkardı. Kadının olayda organ kaybı yaşaması nedeniyle de ceza 13 yıl 6 ay hapis olarak kararlaştırıldı.

Olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava süreci

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da eşinin pompalı tüfekle yaraladığı Manolya Akman'ın sol bacağı diz kapağından kesilmişti. Yakalanarak tutuklanan Onur Akman hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Onur Akman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin bacağının kesilmesine neden olan sanığa 13 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin bacağının kesilmesine neden olan sanığa 13 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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