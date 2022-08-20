Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevi bittikten sonra yanında gizli belge götürmediğini belirtti - Son Dakika
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevi bittikten sonra yanında gizli belge götürmediğini belirtti

20.08.2022 17:56
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevi bittikten sonra yanında gizli belge götürmediğini belirtti

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, görevinden ayrılırken yanında herhangi bir gizli belge almadığını söyledi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, görevinden ayrılırken yanında herhangi bir gizli belge almadığını söyledi.

Pence, Iowa eyaletine yaptığı ziyaret sırasında Associated Press'in, başkan yardımcılığı görevinden ayrılırken herhangi bir gizli belge alıp almadığı sorusuna "Hayır, bilgim dahilinde öyle bir şey olmadı." cevabını verdi.

Eski ABD Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evi Mar-a-Lago'ya 8 Ağustos'ta yapılan FBI baskını sırasında "çok gizli" damgalı belgelerin alınması hakkında ise Pence, "Dürüst olmak gerekirse, tüm gerçekleri öğrenene kadar bu konuda önceden yargıda bulunmak istemiyorum." diye konuştu.

Pence, soruşturma sürecinde şeffaflık beklemenin normal olmadığını ancak Adalet Bakanlığının Trump'ın evine yaptığı eşi benzeri görülmemiş baskının da aynı şekilde benzeri görülmemiş bir şeffaflığı hak ettiğine inandığını kaydetti.

Öte yandan, 6 Ocak Kongre baskını olaylarını soruşturan Kongre'deki komisyon hakkında daha önce "Eğer davet etselerdi, katılmayı düşünürdüm" diyen Pence, "Ancak 6 Ocak Komisyonu'nun partizan doğasıyla ilgili endişelerimin ötesinde, dikkate alınması gereken derin anayasal meseleler var. Hiçbir başkan yardımcısı, ABD Kongresi'nde ifade vermek üzere çağrılmadı." ifadelerini kullandı.

Trump ile ilişkisine giderek daha fazla mesafe koyan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Cumhuriyetçiler için önemli eyaletlerden biri olan Iowa'yı yıl içinde defalarca ziyaret etmesi ve kasımda yapılacak ara seçimleri fazla önemsemesi, ABD basınında 2024 seçimlerinde başkan adayı olmayı düşündüğü ihtimaline yönelik yorumlara sebep oluyor.

Pence, dünkü ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın başlarında Beyaz Saray'a aday olup olmama konusunda bir karar vereceğini söylemişti.

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ara seçimler için Iowa'da Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ara seçimler için Iowa'da Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki malikanesi Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki malikanesi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevi bittikten sonra yanında gizli belge götürmediğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevi bittikten sonra yanında gizli belge götürmediğini belirtti - Son Dakika
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