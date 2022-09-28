Trump'ın, başdanışmanlığını yapan kızı ve damadının işine son vermek istediği iddia edildi - Son Dakika
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Trump'ın, başdanışmanlığını yapan kızı ve damadının işine son vermek istediği iddia edildi

28.09.2022 23:02
Trump'ın, başdanışmanlığını yapan kızı ve damadının işine son vermek istediği iddia edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada başdanışmanları olan kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in işine neredeyse Twitter üzerinden son vermeyi düşündüğü iddia edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada başdanışmanları olan kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in işine neredeyse Twitter üzerinden son vermeyi düşündüğü iddia edildi.

Gazeteci Maggie Haberman tarafından yazılan "Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü" adlı kitapta Trump'ın Beyaz Saray'daki dönemine dair notlar yer aldı.

Gelecek hafta piyasaya çıkacak kitabın kopyasında Trump'ın, Beyaz Saray'da dönemin Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Don McGhan ile yaptığı bir toplantı sırasında Twitter hesabından kızı Ivanka ile damadı Kushner'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını belirten bir paylaşım yapmak istediği belirtildi.

Kelly'nin o an Trump'ı engelleyerek böyle bir paylaşımdan önce kızı ve damadı ile kendisinin konuşmak için izin istediği kaydedildi.

Trump'ın o günden sonra bir daha bu konuyu konuşmadığını yazan Haberman, kızı ve damadının da Trump'ın başkanlığı boyunca Beyaz Saray'da kaldığını ancak Trump'ın damadı Kushner'i "verimsiz" görerek sık sık küçümsediğini ve onunla alay ettiğini öne sürdü.

Çoğunlukla Trump'ın başkanlığı dönemine odaklanan kitapta ayrıca, eski başkanın beyaz ırkçıları reddetmeye karşı nasıl direndiği ve Meksika'da uyuşturucu üreten bir imalathanenin bombalanmasını istediği şeklinde bilgiler de yer aldı.

Kitapta, eski Başkanın Beyaz Saray öncesi New York günlerine de değinen Haberman, "Donald Trump'ın başkanlığını ve siyasi geleceğini tam olarak hesaba katmak için insanların onun nereden geldiğini bilmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Haberman, 607 sayfalık kitabı için 3 kez Trump ile olmak üzere bazı yardımcıları ve danışmanları dahil 250 kişiden fazla kişi ile mülakat yaptığı bilgisini paylaştı.

Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich ise kitabı "yanlışlarla dolu ve sıkıcı" olarak nitelendirdi ve "Başkan Trump ise Amerika'yı kurtarmaya odaklanmış durumda ve yalan haberlerin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Jared Kushner, Donald Trump, Beyaz Saray, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın, başdanışmanlığını yapan kızı ve damadının işine son vermek istediği iddia edildi - Son Dakika

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