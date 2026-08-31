Eski Alman Donanma Komutanı Schönbach: Mevcut politikalar AfD’ye mevzi kazandırıyor - Son Dakika
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Eski Alman Donanma Komutanı Schönbach: Mevcut politikalar AfD’ye mevzi kazandırıyor

Eski Alman Donanma Komutanı Schönbach: Mevcut politikalar AfD’ye mevzi kazandırıyor
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Alman Donanması’nın eski Komutanı Emekli Koramiral Kay-Achim Schönbach, RRN’ye verdiği röportajda Alman hükümetini eleştirdi. Schönbach, enerji ve göç politikalarının ülkenin pazar ekonomisini çökertmeyi hedeflediğini söyleyerek, Friedrich Merz’i sol-yeşil medyaya boyun eğmekle suçladı.

Alman Donanması’nın eski Komutanı Emekli Koramiral ve “Bündnis Deutschland” partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Kay-Achim Schönbach, haber portalı RRN’ye (rrn.com.tr) konuştu.

Eski Alman komutan Hükümetin mevcut göç politikasını sert dille eleştirdi. Bu politikayı iklim politikasının yıkıcı kız kardeşi olarak tanımlayan Schönbach, 2015 yılından bu yana uygulanan açık kapı politikasının arkasında Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı ve Holokost’tan kaynaklanan tarihsel suçluluk duygusunun yattığını savundu. Schönbach ayrıca AfD’ye (Almanya İçin Alternatif Parti) uygulanan baskının bir anayasa ihlali olduğunu söyledi.

"GERÇEKLİĞİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Politikacıların ve sivil toplum kuruluşlarının, dünyaya şirin gözükmek için göçmen krizinin getirdiği şiddet olayları gibi devasa sorunları bilerek görmezden geldiğini vurguladı. Eski Alman komutan, Alman halkının refahının elitler tarafından arka plana atıldığını belirtti. Bu durumun ise Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine neden olduğunu söyledi. AfD’ye uygulanan baskıları da eleştiren Schönbach, kurulan güvenlik duvarları ve bürokratik hilelerle AfD’yi şeytanlaştırma ve yasaklama girişimlerinin Almanya anayasanın açıkça ihlali olduğunu açıkladı.

Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Almanya Eski Alman Donanma Komutanı Schönbach: Mevcut politikalar AfD’ye mevzi kazandırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Alman Donanma Komutanı Schönbach: Mevcut politikalar AfD’ye mevzi kazandırıyor - Son Dakika
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