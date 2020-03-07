Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta şehit ailelerini ziyaret etti

6 saat önce

Orman ve Su İşleri eski Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Şuhut ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Orman ve Su İşleri eski Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Şuhut ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.


Eroğlu, Balçıkhisar köyünde oturan şehit babaları Lokman Çubuk ve Sabri Oymak, Şuhut ilçe merkezinde oturan Ali Imış'ı evlerinde ziyaret etti. Eroğlu'na Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt eşlik etti. Şehit aileleri ile bir süre hasbihal eden Eroğlu ve beraberindeki heyet fikir alışverişlerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit aileleri teşekkürlerini iletirken, eski Bakan Eroğlu ve beraberindekiler ise misafirperverliklerinden dolayı şehit ailelerine teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Veysel Eroğlu, Afyon, Şuhut, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:50 Kaynak: İHA
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