Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
05.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde, eski Çekmece Belediye Başkanı doktor Cafer Özenir, para anlaşmazlığı yaşadığı oğlu tarafından baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Cafer Özenir hayatını kaybetti. Gözaltına alınan oğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşanan olayda, eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu tarafından öldürüldü.

BABASINA BALTAYLA SALDIRDI

İddialara göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S.Ö. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Asi Gazetesi'nin haberine göre; tartışma Dr. Özenir'in oğlunun evine yaptığı ziyaret sırasında başladı ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırarak defalarca vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dr. Cafer Özenir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cafer Özenir, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Gündem, Defne, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    Hayırlı evlat, bu adam çocuğu doğduğunda nadıl sevinmiştir, lokma dağıtmıştır. 26 2 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    aman Allahım ne günlere kaldık. neler oluyor 6 1 Yanıtla
  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Ne denir ki yorumsuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:47:49. #7.11#
SON DAKİKA: Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.