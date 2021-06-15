Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı

Aida Yespica, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak son attığı story, sınırları çok zorladı. Matteo Ferrari ile sık sık ayrılıp barışma yaşayan Aide, 2009'da Ferrari'nin boşanma kararıyla depresyona girmişti. Ferrari'den çocuğu olan İspanyol Aide, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor. Dergiler için cesur pozlar veren İspanyol manken, son yaptığı paylaşımla ortalığı salladı.

WANDA DA SANSÜR YEMİŞTİ

Arjantinli ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda, tıpkı Aide gibi cesur pozları yüzünden Instagram tarafından sansüre uğramıştı. Aide de Wanda gibi sansürle karşılaşabilir. 832 bin takipçisi olan Ferrari'nin eski eşi, halen bu paylaşımı kaldırmadı.