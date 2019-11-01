Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Amiklioğlu için TBMM'de tören
7 saat önce
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de tören düzenlendi.
Vefat eden Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM Şeref Kapısı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, eski bakanlar ve Amiklioğlu'nun yakınları katıldı. Törende Amiklioğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi. - ANKARA
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