Son Dakika Haberleri: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Amiklioğlu için TBMM'de tören
Son Dakika Güncel Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Amiklioğlu için TBMM'de tören

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Amiklioğlu için TBMM'de tören

7 saat önce

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Amiklioğlu için TBMM'de tören, System.String[]

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de tören düzenlendi.


Vefat eden Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM Şeref Kapısı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, eski bakanlar ve Amiklioğlu'nun yakınları katıldı. Törende Amiklioğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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