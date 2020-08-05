Eski çöp konteynerleri yenisiyle değiştiriliyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde eskiyen çöp konteynerleri yenisiyle değiştiriliyor.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna," Beldemizdeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileriye değiştiriyoruz. Çöp konteynerlerimizde gerekli ilaçlama faaliyetlerinede en kuşa süre içerisinde başlayacağız. Pandemi süresince belde halkımızın sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlere bu konuda desteğini esirgemeyen AK Parti Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK