Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan'da yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılandığı davada, üç sanığın da "atılı suçun unsurları oluşmadığından" beraatlerine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Olcay ve Tutar ile bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanık Bektaş, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Olcay'ın esasa ilişkin mütalaada yer alan kendisi hakkındaki bazı değerlendirmeler hakkında delil toplanması yönünde talepte bulunduğu açıklandı.

Talebe ilişkin ara karar kuran Yüksek Mahkeme, sanığın talebinin yargılama konusuyla ilgili olmaması nedeniyle reddine karar verdi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Tutar, önceki celse yaptığı savunmasını tekrarladığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Sanıklar Olcay ve Bektaş da beraat talebinde bulundu.

Hüküm

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hükmü açıkladı.

Buna göre, Bektaş, hakim adaylığı sırasında meslekten ihraç edilen Gülay Tezcan davası, Adapazarı Şeker Fabrikası davası ve Kimse Yok mu Derneği davası yönünden "görevi kötüye kullanma" suçunun unsurları oluşmadığından beraat etti.

Yüksek Mahkeme, görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar Olcay ve Tutar hakkında da atılı suçun unsurları oluşmadığına hükmederek beraatlerine karar verdi.

Bu kararla, Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla 9 yıl sonra bir davada hüküm vermiş oldu.

Anayasa Mahkemesi tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı 21 Kasım 2011'de yargılamıştı

Yüce Divan olarak görev yapan ve bugüne kadar yalnızca siyasileri yargılayan Anayasa Mahkemesi heyeti, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı 21 Kasım 2011'de yargılamıştı.

Yargıtay Başkanlar Kurulunun, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermesiyle, Yüce Divan tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakan Anayasa Mahkemesi heyeti, kararını 19 Aralık 2012'de vermişti. Erdoğan ile bu davayla birleştirilen ve rüşvet vermekle suçlanan 15 sanığın beraatine hükmedilmişti.

Yargıtayda "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından yargılandılar

Sanık üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen Tutar'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.

FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.