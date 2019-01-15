Eski Emniyet Müdürüne Fetö Üyeliğinden 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski İzmir
Emniyet Müdür Yardımcısı, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince 10 Ağustos 2016'da gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Karazeybek'in İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada karar çıktı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock programı kullandığı tespit edilen sanığın, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldığı, cep telefonunda "Eagle" adlı programın kalıntılarının olduğu ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya
'ya para yatırdığı gibi hususların dikkate alan iddia makamı, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Önceki beyanlarını tekrar eden Halil İbrahim Karazeybek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Eagle ve ByLock gibi programları kullanmadığını, kapatılan Şifa Üniversitesinde eğitim gören çocuğunun okul taksidi için Bank Asya'da hesap açtırdığını ancak bu bankaya talimatla para yatırmadığını savundu. Emniyet mahrem yapılanmasında da yer almadığını öne süren Karazeybek, bu konuda aleyhine beyanda bulunan 'Garson' kod adlı gizli tanığın ifadelerini de kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 yıl hapis cezası verdiği Karazeybek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İZMİR