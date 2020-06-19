Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de, eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Eskişehir'de, eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yalçın Özalpay'ın ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Maktulün babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, CHP'li milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Gamze Taşcıer ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın eski eşini sürekli izlediği ve tehdit ettiğinin şahitlerin ifadelerinde yer aldığını belirtti.

Özalpay'ın yanında bıçak ve satır taşımasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayan savcı, tahrik indirimine gidilmeden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Savunmasını yapan Özalpay ise eski eşini takip ettiği iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü. Özalpay, "Bana hakaret etmesi ve yüzüme tükürmesi nedeniyle satırla ayağına vurdum, sonrasını hatırlamıyorum ancak kesinlikle bu olayda tasarlama yoktur." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Serdar Arslan, sanığın çirkin iftiralarda bulunduğunu belirterek, "Kızım elim bir cinayete kurban gitti. Tasarlanarak öldürüldü yavrum." dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın yakınlarının avukatlarından Pınar Çelik Arpacı da tahrik indirimi yapılmaması istenen mütalaanın, benzer olaylarla ilgili davalara örnek olmasını temenni etti.

Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.


Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay ise tutuklanmıştı.


Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özalpay hakkında hazırlanan iddianamede, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Serdar Arslan, Eskişehir, Ayşe Tuba , Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir         
18:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 23:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei