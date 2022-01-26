Üye Girişi
Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: "Hayatımın anlamı" notuyla gelen çiçeği gördü - Son Dakika

Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: "Hayatımın anlamı" notuyla gelen çiçeği gördü

26.01.2022 17:03

Kayseri'de işlettiği kuaförde boşandığı kocası tarafından 7 kez bıçaklanan Nihan Atay mahkemede konuştu. Eski eşi hakkında "2009 yılında beni zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. 'Seni yaşatmam' dedi. Evlenmek zorunda kaldım" diyen 35 yaşındaki kadın, "Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. 'Hayatımın anlamı' notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi" dedi.

Geçen yıl 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atay'ı 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ramazan Uygur ise tutuklandı.

Eski eşi tarafından 7 kez bıçaklanan Nihan: 'Hayatımın anlamı' notuyla gelen çiçeği gördü

"BIÇAĞI KAÇ KERE VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ramazan Uygur'un yargılanmasına bugün de devam edildi. Geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Nihan Atay ile avukatları salonda hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Duruşmada ifadesi alınan Ramazan Uygur, Nihan Atay'ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmedi. Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar" dedi.

ÜZERİNDE "HAYATIMIN ANLAMI" YAZAN ÇİÇEĞİ GÖRMÜŞ

Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise şöyle konuştu: "Ramazan beni 2009 yılında zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. 'Seni yaşatmam' dedi. Evlenmek zorunda kaldım. 'Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim' dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık, ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. 'Hayatımın anlamı' notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana 'hayırlı olsun' amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı."

MÜEEBBET İSTENDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Uygur'un, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: Hayatımın anlamı notuyla gelen çiçeği gördü
Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: Hayatımın anlamı notuyla gelen çiçeği gördü
Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: Hayatımın anlamı notuyla gelen çiçeği gördü
YORUMLAR
500

15 Temmuz, Kayseri, Antalya, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: 'Hayatımın anlamı' notuyla gelen çiçeği gördü - Son Dakika


Dil öğrenmek için geldiği Sudan'da karınca istilası sayesinde patron oldu Dil öğrenmek için geldiği Sudan'da karınca istilası sayesinde patron oldu         
17:11
Babası gelinini öldüren adam duruşma sonrası ağabeyini vurarak öldürdü! Savunması dehşete düşürdü Babası gelinini öldüren adam duruşma sonrası ağabeyini vurarak öldürdü! Savunması dehşete düşürdü         
17:02
Kaportacılarda kar mesaisi başladı! Kazalar artınca randevulu çalışmaya başladılar Kaportacılarda kar mesaisi başladı! Kazalar artınca randevulu çalışmaya başladılar         
16:54
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55

Son Dakika Haberleri
17:10 Dil öğrenmek için geldiği Sudan'da karınca istilası sayesinde patron oldu
17:08 Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti
17:01 Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi
16:43 Sergey Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor
16:40 Ghezzal kendisine forvet arıyor! Gomis'e yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu
16:36 Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçı hipotermi yüzünden hayatını kaybetti
16:21 Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek
16:17 Son Dakika! İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine AK Parti'den ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz
16:04 Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın
15:53 İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 17:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: "Hayatımın anlamı" notuyla gelen çiçeği gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement