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Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın "Daha önce de vurdu" diyerek isyan etti: Serbest kaldıkça yapıyor - Son Dakika

Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın "Daha önce de vurdu" diyerek isyan etti: Serbest kaldıkça yapıyor

22.06.2021 15:12

İstanbul Avcılar'da eşi tarafından sokak ortasında bacaklarından vurulan kadın, hastanede yaşadıklarından bahsetti. Eski eşinin evli oldukları zamanda da kendisini kurşunladığını söyleyen kadın, "Bu ilk değil. 2018'de de kurşunların hedefi oldum. Serbest kaldıkça yapıyor, geçenlerde de kezzapla geldi" ifadelerini kullandı.

Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde yaşanan olayda, beraberindeki bir kadın ile sokakta yürüyen 43 yaşındaki Gönül Ayvacıoğlu'nu eski eşi Kader Kocayemiş, tabancayla peş peşe 4 el ateş ederek bacaklarından vurdu. Ayvacıoğlu ile saldırgana karşı koymayan çalışan beraberindeki kadın yere düştü, Kader Kocayemiş ise kaçtı. Yaralı Gönül Ayvacıoğlu, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre yakalanan 50 yaşındaki saldırgan ise, bugün adliyeye sevk edildi.

"BU BENİM İKİNCİ VURULMAM"

Geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Gönül Ayvacıoğlu'nun vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılamadığı öğrenildi. Hastane odasında konuşan Ayvacıoğlu, "Bu benim ikinci vurulmam. 2018 yılında da bir alışveriş merkezinin önünde üç el ateş etti, ikisi bacağıma isabet etti. Komple kalça kemiğim parçalandı. Bir baştan bir başa platin var. Bir kurşun hala bacağımda duruyor. Onun üstüne yine vuruldum. Yine kurşunlandım, yine kurşun doluyum. Serbest bırakıldıkça yapıyor" dedi.

Eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın bu 'Daha önce de vurdu' diyerek sitem etti: Serbest kaldıkça yapıyor

"ON GÜN ÖNCE BİR BİDON KEZZAPLA GELDİ"

Çiçekçilik yapan eşinden 2019 yılında boşandığını daha sonra başka biriyle dini nikahla evlendiğini kaydeden Gönül Ayvacıoğlu, "On gün önce bir bidon kezzapla geldi. Ben onu fark etmeseydim, KADES'i aramasaydım beni kezzapla yakacaktı" diye konuştu.

KIZLARI İSYAN ETTİ

Çiftin kızı Gülsüm Matya da "Babam ikinci kez annemi vuruyor. Ben, annemin ölmesini istemiyorum. Bu ikinci oluyor, kadınlar ölmesin. Annemin sakat kalma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın bu 'Daha önce de vurdu' diyerek sitem etti: Serbest kaldıkça yapıyor

ÖLDÜRMEYİ KAFASINA KOYMUŞ

Gönül Ayvacıoğlu'nun ağabeyi Mustafa Yorgun ise, "İkinci kez oldu, daha önce de vurdu. Evliliklerinde de darbediyordu. Gönül idare ediyordu. Biz de konuşuyorduk. Bize de hakaret ediyordu. Kader kardeşimi, boşadı. O dönem Gönül, iki sene bende kaldı. Gönül evlendi, Kader'in zoruna gitti. 'Ben Gönül'ü öldürmeden cezaevine girmeyeceğim' diyor" şeklinde konuştu.

Eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın bu 'Daha önce de vurdu' diyerek sitem etti: Serbest kaldıkça yapıyor
Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın Daha önce de vurdu diyerek isyan etti: Serbest kaldıkça yapıyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın 'Daha önce de vurdu' diyerek isyan etti: Serbest kaldıkça yapıyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın "Daha önce de vurdu" diyerek isyan etti: Serbest kaldıkça yapıyor - Son Dakika
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