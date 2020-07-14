Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe, kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için görüşmelere başladı. Milli futbolcu, 2014 yılında Stuttgart altyapısından Galatasaray'a transfer olmuştu.

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