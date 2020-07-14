Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor - Son Dakika

Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe, kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için görüşmelere başladı. Milli futbolcu, 2014 yılında Stuttgart altyapısından Galatasaray'a transfer olmuştu.

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Bonservisi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Antalyaspor'a kiralanmıştı. Fenerbahçe, Sinan Gümüş için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Transfer için ilk seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 10 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ

2014 yılında Stuttgart altyapısından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giymiş ve 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Sinan Gümüş, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 00:18 

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor - Son Dakika Spor
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