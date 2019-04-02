Eski İbb Zabıta Daire Başkanının "Yaralama" Davasında Karar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sosyal Medyada Belediye Savaşları: Ses Uşak'tan Bile Duyuldu!

Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun!