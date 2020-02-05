Eski İngiltere Başbakanı Cameron'ın koruması, tabancasını uçak tuvaletinde unuttu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Eski İngiltere Başbakanı Cameron'ın koruması, tabancasını uçak tuvaletinde unuttu - Son Dakika Dünya

Eski İngiltere Başbakanı Cameron'ın koruması, tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

6 saat önce

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın koruması uçakta silahını tuvalette unuttuğu için aktif görevden uzaklaştırıldı.

Eski İngiltere Başbakanı Cameron'ın koruması, tabancasını uçak tuvaletinde unuttu, System.String[]

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın koruması uçakta silahını tuvalette unuttuğu için aktif görevden uzaklaştırıldı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan polis memuru 3 Şubat'ta New York- Londra seferini yapan British Airways uçağında, silahın yanı sıra, kendi pasaportunu da unuttu. Korumanın unuttukları arasında Cameron'un pasaportu da var.

Silah ve pasaportları yolcu buldu

Dokuz milimetrelik Glock 17 marka tabanca, bir yolcu tarafından bulundu. Gazeteye göre bu yolcu, korku içinde silahı kabin görevlilerine teslim etti.

Londra Emniyet Müdürlüğü Scotland Yard'a bağlı Özel Koruma Birimi'nde görevli memurun "operasyonel" görevlerden alındığı açıklandı.

British Airways, Sivil Havacılık Kurumu kurallarının, korumaların uçağa silahla alınmasına izin verdiğini belirtti.

David Cameron, Temmuz 2016'ya kadar altı yıl süreyle başbakanlık yaptı. Cameron, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının çıktığı referandum sonuçlarının açıklanmasından sonra istifa etmişti.

David Cameron, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:45 
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