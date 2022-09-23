Berlusconi, Putin'in Ukrayna savaşına "itildiğini" söyledi - Son Dakika
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Berlusconi, Putin'in Ukrayna savaşına "itildiğini" söyledi

23.09.2022 15:57
Berlusconi, Putin'in Ukrayna savaşına "itildiğini" söyledi

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşına kendi partisi, bakanları ve kamuoyu tarafından zorlandığını belirtti.

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşına kendi partisi, bakanları ve kamuoyu tarafından zorlandığını belirtti.

İtalya'da 25 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi parti liderlerinin seçmenlerine yönelik teması hızlandı.

Forza Italia Partisi lideri Berlusconi de dün İtalyan devlet kanalı RAI'de katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamayla tartışma konusu haline geldi.

Berlusconi, Rus lider Putin'in "zor ve dramatik" bir duruma düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

" Donbas'taki Rus yanlısı iki cumhuriyet, Moskova'ya gidip basınla, herkesle, Putin'le görüşüp, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin ataklarını artırdığını belirtip yardım istediler. Putin, Rus halkı, partisi ve bakanları tarafından bu özel operasyonu yapmaya itildi. Aslında askerlerin bir haftada Kiev'e girmesi ve Zelenskiy hükümetinin yerine iyi başka insanlar getirip bir hafta sonra geri gelmesi gerekiyordu. Bunun yerine Batı'nın her türlü silahıyla donatılmış beklenmedik bir direnişle karşılaştılar."

Savaşın 200 günden fazladır sürdüğünü ve durumun kötüleştiğini vurgulayan Berlusconi, "Her gün ölümler artıyor. Ölümleri duyduğumda kendimi kötü hissediyorum çünkü her zaman savaşın en büyük çılgınlık olduğuna inandım." dedi.

Berlusconi'nin açıklamalarına tepkiler

Rusya lideri Putin ile sahip olduğu dostluk dolayısıyla Berlusconi'ye özellikle sol cepheden sert eleştiriler geldi.

Merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, "Skandal bir cümle çok ciddi. İnandığı şeyi söylemiş. Pazar akşamı eğer sağ ittifak kazanırsa buna Putin kadeh kaldırır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kendisini "Üçüncü kutup" adıyla merkezde konumlayan Eylem Partisinin (Az) lideri Carlo Calenda da "Dünkü gösteri bir felaket idi. Berlusconi'nin sözleri, Putin'in bir generalinin sözleri gibiydi." dedi.

Berlusconi'nin Putin hakkındaki ifadeleri sorulan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, "Yorum yok." yanıtını verdi.

Berlusconi'nin partisi FI'nin Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, liderlerinin sözlerinin bağlamından koparıldığını, Rusya'yı kınamak konusunda net olduğunu söyledi.

Silvio Berlusconi de bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sözlerinin "aşırı basitleştirildiğini" ifade ederek, "Ukrayna'ya yönelik saldırganlık, haksız ve kabul edilemez. Forza Italia'nın pozisyonu net. Biz, her zaman AB ve NATO ile birlikteyiz." yorumunu yaptı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlusconi, Putin'in Ukrayna savaşına 'itildiğini' söyledi - Son Dakika

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