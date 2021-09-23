Eski karısı barışma isteğini kabul etmedi, sinirlenen adam tabancayla kendi ayağına sıktı - Son Dakika

Saat 00.30 sıralarında, Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi Şehit Muhsin Kiremitçi Caddesi'nde meydana gelen olayda, inşaat işçisi Seyit D., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Gülşen B.'nin oturduğu eve gitti.

SOL AYAĞINA ATEŞ ETTİ

Seyit D., eski eşine yeniden barışmak istediğini söyledi. Olumsuz cevap alan Seyit D., yanında getirdiği tabancayla kendisinin sol ayağına ateş etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde kalan Seyit D., ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından da Konya'ya sevk edilen Seyit D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.