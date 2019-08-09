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Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov ülkesine döndü

1 saat önce

Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov, Kasım 2017'de gittiği Moskova'dan Bişkek'e döndü.

Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov ülkesine döndü, System.String[]
Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov, Kasım 2017'de gittiği Moskova'dan Bişkek'e döndü.
Polisin operasyonuyla dün evinde gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarında iki ayrı soruşturma kapsamında dava açılmasının ardından ülkeden ayrılan Babanov, başkent Bişkek'e geldi.
Rusya'nın başkenti Moskova'dan tarifeli seferle Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'na gelen Babanov'u partililer, taraftarları ve çok sayıda basın mensubu karşıladı.
Havalimanından alkışlar eşliğinde çıkan Babanov, aracından taraftarlarına seslenerek kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.
Babanov, "Kırgızistan'ın bütünlüğü, halkın birliği ve refahı çok önemlidir. Ben her zaman kanunlara saygı duydum. Hakkımdaki iddialara kanunlar çerçevesinde cevap vermeye hazırım." dedi.
15 Ekim 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Babanov hakkında seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozmaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Babanov, seçimin ardından yenilgisini kabul ederek Kasım 2017'de Moskova'ya gitmişti.
Ülkenin en zengin iş insanı olarak bilinen Babanov, Atambayev'in iktidarında yaklaşık bir yıl başbakanlık koltuğunda oturmuştu.
Kırgızistan, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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