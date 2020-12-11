Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi - Son Dakika

Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi

11.12.2020 20:53
Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi, System.String[]

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası eski Başbakan Refik Hariri suikastının faili olarak 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selim Cemil Ayyaş hakkındaki hükmün uygulanması gerektiğini belirtti.

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası eski Başbakan Refik Hariri suikastının faili olarak 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selim Cemil Ayyaş hakkındaki hükmün uygulanması gerektiğini belirtti.

Hariri, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesinin Hollanda'nın Lahey kentinde bugün gerçekleştirdiği duruşmanın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Uluslararası adalet, şehit Başbakan Refik Hariri ve arkadaşlarının suikastına ilişkin kararını verdi. Selim Cemil Ayyaş hakkında verilen cezanın uygulanması gerekir. Lübnan yargısı ve emniyetinin de bu konuda üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor."

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, bugün gerçekleştirilen duruşmada, Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikastın faili Ayyaş hakkındaki kararını açıklamıştı. Mahkeme, Refik Hariri ve diğer 21 kişinin ölümünden gıyaben yargılanan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ı 5 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Hizbullah, mahkemeyi tanımıyor

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, daha önce konuyla ilgili yaptığı bir konuşmada, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara işaret ederek, şunları söylemişti:

"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."

Refik Hariri, Hizbullah, Başbakan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu Son Dakika: Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:27
Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi         
19:35
Bahçeli'den HDP çağrısı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı Bahçeli'den HDP çağrısı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı         
19:01
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli         
17:57
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 21:03:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei