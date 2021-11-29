Eski manken Ebru Şallı'nın acı günü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski manken Ebru Şallı'nın babası Şükrü Şallı (69), hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Şallı evinde yaşamını yitirdi.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki Sudi Özkan Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, kızı Ebru Şallı başta olmak üzere, aile yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ebru Şallı, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, babasına 4 yıl önce akciğer kanseri teşhisinin konulduğunu söyledi.

Babasının evde yatağında yaşama veda ettiğini anlatan Şallı, "25 yıldır ailem burada yaşıyor. Annem babam birlikte yaşıyorlar. Allah herkese bu dünyadan böyle bir veda nasip etsin. Babam çok iyi bir insandı. Uyurken hiç acı çekmeden olması açıkçası beni mutlu etti. Hep dua ediyordum olursa böyle olsun diye. Allah sıralı ölüm versin." dedi.

Şallı, törende duygusal anlar yaşadı.

Töreninin ardından Şükrü Şallı'nın cenazesi Mumcular Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.