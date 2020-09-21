Eski Milletvekili İbrahim Yılmaz'ın mutlu günü - Son Dakika

20. Dönem Kayseri Milletvekili olan İbrahim Yılmaz'ın kızı Banu, düzenlenen tören ile Oğuzhan Doğan ile dünya evine girdi.

20. Dönem Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz'ın kızı Banu Yılmaz, hayatını Oğuzhan Doğan ile birleştirdi. Düzenlenen düğün töreninde maske-mesafe-temizlik kurallarına uyulurken, İbrahim Yılmaz davetlileri tek tek karşıladı.

Banu ve Oğuzhan çifti, çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreni ile dünya evine girdi. - KAYSERİ