AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti

Bir süredir onkolojik hastalıklarla mücadele eden Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

53 yaşındaki AK Parti eski Uşak Milletvekili Mehmet Altay, hayatını kaybetti. Altay'ın bir süredir onkolojik rahatsızlıkla mücadele ettiği belirtildi.

AK PARTİ'NİN ACI GÜNÜ

Rahatsızlığı nedeniyle 16 Ocak tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Altay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak'ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi sürecinin ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Altay için taziye mesajı paylaştı. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mehmet Altay'ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.