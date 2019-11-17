Son Dakika Haberleri: Eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
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Eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden sorumlu milli takımlar koordinatörü ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden sorumlu milli takımlar koordinatörü ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor camiasından Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen de katıldı.


TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden sorumlu milli takımlar koordinatörü ve eski milli futbolcu Oğuz Çetin'in Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki babası Nihat Çetin, 2 gün önce evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Nihat Çetin'in cenazesi öğle saatlerinde Sapanca'daki Rüstempaşa Camii'ne getirildi.


Cenaze törenine aile yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, spor camiasından eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörler Aykut Kocaman, Yılmaz Vural, eski Fenerbahçe futbolcusu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, spor camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Nihat Çetin'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA

Nihat Çetin, Oğuz Çetin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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