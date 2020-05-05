Eski Ramazanlar bir tık kadar uzakta - Son Dakika

Korona virüs salgını etkisinde yaşadığımız Ramazan ayına uyum sağlayarak etkinliklerini dijital ortama taşıyan Mamak Belediyesi, geçtiğimiz hafta sevilen sanatçı Uğur Işılak'ı konuk alarak başlattığı ve sosyal medya platformlarından yayınladığı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin ikincisini düzenledi.



Musiki Muallim Mektebi'nde moderatörlüğünü Serdar Tuncer'in yaptığı programın bu kez konuğu Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil oldu. Tarihi ve kültürel olayların iç ve dış politik olaylarda yaşanan yansımalarını farklı bir pencereden anlatan Prof. Dr. Şimşirgil, günümüz dünyasında yaşanan olayları geçmişten verdiği örneklerle aktardı. Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin Perşembe günkü konuğu Yazar Hayati İnanç olacak.



"Sosyal medya üzerinden evlerinize konuk olacağız"



Bu yıl korona virüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçirildiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her Ramazan Ayı'nda olduğu gibi bu yıl belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte. Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için böyle bir program hazırladık. Bu yıl sosyal medya üzerinden evlerinize konuk olacağız ve Ramazan sevincini yine birlikte yaşayacağız. Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Güzel Mamaklı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan bizleri birlik, berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum" diye konuştu. - ANKARA