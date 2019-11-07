Eski Twitter çalışanlarına casusluk suçlaması

Sosyal medya platformu Twitter'ın 2 eski çalışanı ABD'de Suudi Arabistan'a casusluk yapmakla suçlanıyor.



Eski Twitter çalışanlarının, Suudi hükümetine muhalif isimlerin de aralarında olduğu Twitter kullanıcıları hakkında kişisel bilgi topladığı iddia edildi. Mahkeme tutanaklarında geçen iki isimden biri ABD vatandaşı Ahmad Abouammo, diğeri Suudi Arabistan'dan Ali Alzabarah olarak belirtildi. Üçüncü kişi olan Suudi vatandaşı Ahmed Almutairi ise casusluk yapmakla suçlanıyor. Suçlamalarda, Almutairi'nin 2 Twitter çalışanı ile Suudi yetkililer arasında aracılık yaptığı iddia edildi.



Ahmad Abouammo Çarşamba günü çıkarıldığı Seattle Mahkemesince tutuklandı. Ayrıca sahte belgeler düzenlemek ve FBI'ya yalan beyanda bulunmakla da suçlanan Abouammo, 2015 yılında Twitter'daki medya ortaklık yöneticiliği görevinden ayrıldığını söyledi. Bir sonraki duruşma ise Cuma günü görülecek.



Eski Twitter mühendisi Ali Alzabarah ise 2015 yılında Suudi ajanlar tarafından işe alındıktan sonra 6 binden fazla Twitter kullanıcısının kişisel bilgilerine erişmekle suçlandı. Ali Alzabarah ve Ahmet Almutairi'nin Suudi Arabistan'da olduğu düşünülüyor. Müfettişler, Alzabarah'ın denetçileri tarafından karşılandığını, eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a kaçmadan önce idari izin aldığını belirtti.



New York Times gazetesi, Suudi vatandaşların ABD'de casusluk yapmakla ilk kez suçlandığını iddia etti.



Twitter'dan açıklama



Twitter'dan yapılan açıklamada, "Dünya ile ilgili görüşlerini paylaşmak ve iktidarı eleştirmek için Twitter'ı kullanan birçok kişinin karşılaştığı inanılmaz riskleri anlıyoruz. Kişilerin gizliliklerini ve yeteneklerini koruyacak araçlarımız var" ifadeleri kullanıldı.



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