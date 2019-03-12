Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay Üyesi Yağcı'ya 12 Yıl Hapis Cezası

Eski Yargıtay Üyesi Yağcı'ya 12 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Eski Yargıtay üyesi Ali Yağcı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay Üyesi Yağcı'ya 12 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Eski Yargıtay üyesi Ali Yağcı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yağcı ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında iddiaları reddeden Yağcı, delillerin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü, beraatini istedi.

Savunmasının ardından son sözünün sorulması üzerine Yağcı, masum olduğunu belirtti.

Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ali Yağcı'ya, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Suçlamalara ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında, TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Yağcı'nın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Ali Yağcı, Güncel
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