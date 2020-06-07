Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı - Son Dakika
BBC

Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı

Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras, ülkesininTürk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etme cesareti gösterdiğini söyledi.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Kathmerini gazetesine konuşan Çipras, Miçotakis'e hitaben, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi.

Çipras, başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina'ya davet etme cesaretini gösterdiğini" söyledi.

"ANLAŞMAZLIKLAR GÖRÜŞMELERLE ÇÖZÜLMELİ"

SYRİZA lideri, Yunanistan hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi. Aleksis Çipras, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıta sahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları görüşmelerle çözmeli" dedi.

"ÜLKENİN İNTİHARINA YOL AÇMAYACAK İYİ BİR STRATEJİ BELİRLENMELİ"

Çipras ayrıca Yunanistan hükümetinin Türkiye ile anlaşmazlıkların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi olasılığına sıcak baktığını belirtti ve "Yeter ki, daha önce ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlensin" diye konuştu.

Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Alexis Tsipras, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 08:35 

Son Dakika Politika Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı - Son Dakika

Son Dakika

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı         
08:51
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz         
08:18
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti         
07:46
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti         
07:40
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı         
01:21
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı         
00:39
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti         
00:19
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı         
00:00
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı         
23:39
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü         
23:37
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti         
23:21
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı         
23:16
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı         
23:08
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin         
23:01
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı         
22:27
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı         
22:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı         
21:37
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi         
21:02
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu         
21:00
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı         
20:38
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler         
20:24
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir         
20:14
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı         
19:42
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi         
19:30
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 09:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]