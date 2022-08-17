Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim kontenjanları doldu

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, YKS yerleştirme sonuçlarına göre örgün lisans ve ön lisans programlarının yanı sıra Açıköğretim Sistemi programlarının da yüzde 100 doluluk oranına eriştiğini açıkladı.

Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 52'si okul birincisi olmak üzere başarı sıralamalarında üst sırada olan öğrencilerin, örgün programlara kayıt yaptırdığını açıkladı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, örgün lisans ve ön lisans programlarının yanı sıra Açıköğretim Sistemi programlarının da yüzde 100 doluluk oranına eriştiği belirtilerek, " Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir'in köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi, başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından ilan edilen 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programları da aynı şekilde yüzde 100 doluluk oranına erişti" denildi.