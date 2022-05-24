Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi

24.05.2022 19:59

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk: "Göcenoluk ve Sandıközü mahallelerinin yolları yapılmayarak cezalandırılmak mı isteniyor?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk:

"Göcenoluk ve Sandıközü mahallelerinin yolları yapılmayarak cezalandırılmak mı isteniyor?"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk, iki mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki karayolunun adeta köstebek yuvasına döndüğünü söyledi.

Türk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, "İlçemize bağlı Göcenoluk ile Sandıközü mahallerini birbirine bağlayan karayolu köstebek yuvası gibi. Asfalt için defalarca müracaatta bulunulmasına rağmen yıllardır bir türlü adım atılmıyor. Bu mahalleler cezalandırılıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Seçimlerde Göcenoluk ve Sandıközü mahallelerinde sandıktan AK Parti'ye yüzde yüz oranında oy çıktığını hatırlatan Türk, "3 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Göcenoluk ile Sandıközü arasında yol sıkıntısı var. Yolların durumunu büyükşehir yetkililerine ilettiğimiz halde bir türlü çözülmüyor. Acaba bu mahallelerimiz cezalandırılıyor mu?. Seçimlerde, bu iki mahallemizde AK Parti'ye yüzde yüz oranında oy çıkıyor. Bilindiği gibi, Göcenoluk'tan yüzde yüz oy aldık. Bu yolların tamir-bakım ve asfaltlanması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ait. Yılmaz Büyükerşen'e çağrıda bulunuyorum. Kendisi buralara gelip yolların durumunu görsün. Büyükerşen, bu bölgede yaşayan vatandaşımızın mağduriyetinin bir an önce gidersin" diye konuştu.

Seyitgazi'nin CHP'li Belediye Başkanı Uğur Tepe, söz konusu karayolunun tadilatı için büyükşehir ile yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi

YORUMLAR
500
EASKF yaşayan efsaneleri unutmadı EASKF yaşayan efsaneleri unutmadı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Seyitgazi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 20:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yol' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement