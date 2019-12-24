Eskişehir'de 2019 Yılı Ekonomi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapılan 2019 Yılı İl Ekonomi Toplantısı'nda, şehrimizin sanayisine yön veren kuruluş temsilcileri bir araya geldi.



Her alanda kendini geliştiren Eskişehir sanayisinin Türkiye'nin sahip olduğu bilgi, teknoloji ve üretim kabiliyetlerinden payına düşeni alacağını belirten Vali Çakacak, "Ülkemizin yüksek teknolojili ürünler imalatı ve ihracatında lokomotif illerinden birisi olan ilimiz, havacılık ve raycılık sektörlerinin merkezi konumunda bulunmaktadır. Böylesi bir alt yapıya sahip olmamızdan dolayı hepimiz gururluyuz" dedi.



Toplantının odak noktasının ilimiz sanayisinin, sanayici ve iş insanlarının talep ve beklentilerinin görüşülmesi olduğunu kaydeden Vali Çakacak, bu tür toplantılar vesileyle ilimizdeki iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.



Başta sanayi alanında olmak üzere Eskişehir ekonomisinin kalkınmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara büyük önem verdiklerini bildiren Vali Çakacak, "Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanma, sanayi üretimimizde geçmiş yıllarda başlatılmış olan yerlileştirmeye dayalı ekonomik dönüşümün hızlandırılmasına olan gerekliliği ortaya koymaktadır. Sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli biçimde sağlanması gerekliliği söz konusudur" diye konuştu.



Konuşmasının sonunda Vali Çakacak, TEI, Tülomsaş, Alp Havacılık gibi ilimizin tanıtımına büyük katkı sunan önemli kuruluşları bünyesinde barındıran Eskişehir'in aynı zamanda üç üniversitesi ile Anadolu'nun parlayan bir yıldızı olduğunu dile getirerek, toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.



Katılımcıların tek tek söz aldığı ve resmiyetten uzak sohbet havasında geçen toplantının bir araya gelinmesine ve dolayısıyla iş dünyasını ilgilendiren her konunun görüşülmesine sebep olduğu ifade edildi.



Daha sonra toplantı, talep ve isteklerin görüşülmesiyle sona erdi.



Toplantıya; TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Tüm Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı Ali Engiz, Eskişehir Genç İşadamları Dernek Başkanı Ulaş Entok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı Hakan Duman, Eskişehir Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı Aydın Bandırma ve Eskişehir Müteşebbis İşadamları Dernek Başkanı Şamil Seyhan katıldı. - ESKİŞEHİR