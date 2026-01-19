Eskişehir'de 86 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de 86 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Eskişehir\'de 86 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
19.01.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, evinde yaralı bulunan 86 yaşındaki kadını kapıyı kırarak kurtardı. Hayati tehlikesi yok.

Eskişehir'de tek başına yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki kadın, polis tarafından evinin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yaşlı kadının evde düşme sonucu yaralandığı görüldü.

Olay, Kumlubel Mahallesi Biçer Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının haber alamadığı S.T. (86) isimli kadın için polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde daire içinde tek başına ve yaralı olduğu tespit edilen kadın için beklemeden hızlıca harekete geçildi. Polis ekiplerince kırılan kapı açıldı. Daire içinde yere düşmüş bir vaziyette bulunan kadın için sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı ezikler bulunan kadın ambulans ile Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, apartman sakinleri polise hızlı müdahalesinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de 86 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:13:42. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 86 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.