Eskişehir'de arkadaşlar arasındaki kavga cinayetle bitti - Son Dakika
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Eskişehir'de arkadaşlar arasındaki kavga cinayetle bitti

05.06.2023 19:40

Eskişehir'de Tolga Ç. evine gittiği arkadaşı Muhittin Bural'ı çıkan tartışmada dövüp başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler Tolga Ç.'yi gözaltına aldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde dün gece Muhittin Bural (64) ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tolga Ç., dövdüğü Bural'ın başına sert bir cisimle vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Tolga Ç.'yi gözaltına aldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muhittin Bural'ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Tolga Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Tepebaşı, Kırım, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de arkadaşlar arasındaki kavga cinayetle bitti - Son Dakika
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