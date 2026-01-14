Eskişehir'de Bıçaklama Olayı: Üvey Baba Yaralandı

Eskişehir'de 50 yaşındaki üvey babasını bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde meydana gelmişti. Harun Özbek (25) isimli şahıs, kavga ettiği üvey babası Y.B.'yi (50) bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kanlar içinde kalan üvey baba Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olayın şüphelisi ise Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bugün adliyeye sevk edilen Harun Özbek, 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkemece tutuklanmasına karar verilen Özbek, Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Adliyeden çıkışı sırasında sol elinin bandajla kaplı olduğu görülen şahıs gazetecilerin, "Neden yaptın?" sorusunu yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR