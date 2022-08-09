Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.08.2022 16:09
Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir tırın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Eskişehir'de bir tırın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesindeki açık otoparktan bir tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayının faillerinin S.S. ve A.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüphelileri Adapazarı gişelerindeki polis kontrol noktasında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Tır çalan 2 kişi tutuklandı Tır çalan 2 kişi tutuklandı Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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