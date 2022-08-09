Polis, hırsızlık olayının faillerinin S.S. ve A.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüphelileri Adapazarı gişelerindeki polis kontrol noktasında yakaladı.

Eskişehir 'de bir tırın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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