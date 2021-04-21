Eskişehir'de çok sayıda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtuluş, Yenikent ile Yıldıztepe mahallelerinde meydana gelen otomobillerden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri güvenlik kameralarınca kimlikleri tespit edilen Yusuf K. ile Sezer Y'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.