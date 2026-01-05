Eskişehir'de Emeklilerden Yükselen Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de Emeklilerden Yükselen Tepki

05.01.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekliler, aralık ayı enflasyon rakamlarına karşı SGK önünde basın açıklaması yaparak iktidara seslendi.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR)- TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarına tepki göstermek amacıyla Eskişehir'de SGK önünde emekliler ve memurlar tarafından yapılan basın açıklaması esnasında cebindeki son 15 lirayı göstererek iktidara seslenen emekli Ahmet Şaktanlı, "Elimdeki para bu. Ben şimdi 30 gün ne yiyeceğim? Türkiye bunu hak etmedi. Emekliler bunu hak etmedi" dedi.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 12,11 olarak kesinleşti. Memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 18,60 oldu. Eskişehir'de SGK önünde toplanan emekliler ve memurlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterdi.

2001 yılında emekli olan ve basın açıklaması esnasında cebindeki son 15 lirayı göstererek iktidara seslenen Ahmet Şaktanlı, "Emekliyim. Elimdeki para bu. Ben şimdi 30 gün ne yiyeceğim? Sayın Mehmet Şimşek, biz çok maliye bakanları gördük. Ben Ziraat Bankası'ndan emekliyim. Şimdi doktordan geliyorum. Bu Türkiye'deki herkes hasta. Elimde vallahi bu para var. Türkiye bunu hak etmedi. Emekliler bu hak etmedi. Emekli deyince herkes hor görüyor. Yarın sende emekli olacaksın" dedi.

"Alım gücümüz bilinçli politikalarla yok ediliyor"

Büro Emekçileri Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ayhan Gürler şu ifadeleri kullandı:

"Üretilen her değerde, ortaya çıkarılan her zenginlikte Büro Emekçileri olarak emeğimiz ve alın terimiz var. Kamu hizmetini ayakta tutan bizleriz. Devletin işleyişini sağlayan, yurttaşın en temel haklarına erişimini mümkün kılan, kamu hizmetini omuzlarında taşıyan milyonlarca emekçi olarak yoksulluğa, güvencesizliğe ve sefalet dayatmasına mahküm edilmeyi reddediyoruz. Bugün kamu emekçileri, tarihin en ağır ekonomik ve sosyal saldırılarıyla karşı karşıyadır. Ücretlerimiz her geçen gün erirken, alım gücümüz bilinçli politikalarla yok edilmekte; maaşlarımız daha cebimize girmeden enflasyon karşısında buharlaşmaktadır. Bizler çalışıyor, üretiyor ve değer yaratıyoruz. Buna karşın, ülkenin tüm kaynakları rant çevrelerine, faiz lobilerine ve yandaş sermayeye aktarılırken, kamu emekçilerine "kaynak yok" denilmesini kabul etmiyoruz."

"Krizin faturasını bize ödetiyorlar"

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, şunları söyledi:

"Emekliler olarak 25, 30, 35 hatta 40 sene çalışarak vergilerimizi, primlerimizi, peşin peşin ödedik. Ülkemizin değerlerine değerler kattık. Ülkemizi yöneten başını sarayın çektiği Cumhur İttifakı bunu görmemezlikten gelmeye devam ediyor. Yarattıkları ekonomik ve siyasi krizin faturasını her zaman olduğu gibi biz emekçi kesimlere ve emeklilere yıkmaya devam edeceklerini bir kere daha gösterdiler. Bununla adaletsiz gelir dağılımının üstünü kesinlikle örtemezler.

"Yoksulluk sınırı 100 bin liraya dayandı"

Kamu emekçileri sendikası BE-SAR'ın aralık ayı verilerine göre açlık sınırı 40 bin liraya yoksulluk sınırı ise 100 bin liraya dayandı. Ama hala bu koşullarda emekli maaşı 16 bin 881 lira. Son yüzde 12,19'luk artışla en düşük emekli maaşı ancak 18 bin lira 938 lira olacak. Yani 19 bin lira bile olmayacak. Özellikle bir kere daha buradan hatırlatmak istiyoruz. Özellikle milletvekilleri, cumhurbaşkanı, bakanların maaşları ise en az bir emeklinin 10-14 katı oranında yüksekliğe sahip iken adaletli gelir dağılımından kesinlikle bahsedilemez.

"Artık TÜİK'in yalanlarına kesinlikle inanmıyoruz"

TÜİK kasım ayı yıllık enflasyonunu yüzde 31,07 olarak açıklamıştı ve biliyoruz ki bugün ki açıklamalarının da düşük olacağını öngörebiliyorduk. Yüzde 30 olarak açıkladı. Yani ülkemizde emekli maaşları, asgari ücret belirlenirken, emekçilerin maaşları belirlenirken aylar yaklaştıkça enflasyon sürekli düşüyormuş. Artık TÜİK'in yalanlarına kesinlikle inanmıyoruz.

"TÜİK iktidarın noteri gibi davranma"

Özellikle İstanbul Ticaret Odası, ENAG'ın enflasyon verileri TÜİK'in iki katından fazla iken artık TÜİK'in gerçek anlamda gerçek rakamları açıklamadığını görüyoruz. Onun için buradan da özellikle TÜİK'in yetkililerine sesleniyoruz: Gerçekleri açıklayın yalanları değil. Yalanlarınızla biz emeklileri, emekçileri, yetim, dul ve engellileri açlığa ve sefalete mahkum etmeye hakkınız yok. TÜİK iktidarın noteri gibi davranma. Gerçek rakamları açıkla."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Ekonomi, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Emeklilerden Yükselen Tepki - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:13:33. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Emeklilerden Yükselen Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.