Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

41 dakika önce

Eskişehir'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Eskişehir- Seyitgazi karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif Çakır idaresindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir istikametinden Seyitgazi'ye doğru seyir halindeyken Taşlık Mahallesi üzerinde Seyitgazi yönünden gelen İsmail Demirci'nin kullandığı 23 DV 693 plakalı kamyonet ile karşı karşıya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki araç yol ortasında kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Arif Çakır ile eşi Sevim Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ile ilgili çalışma başlatırken, kısa süreli trafik aksamasının ardından yol temizlik çalışmaları trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

(Mustafa Kaplan/İHA)

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
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