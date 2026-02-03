Eskişehir\'de Gönüllülere Arama Kurtarma Eğitimi

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince gönüllülere yönelik arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.
Eskişehir ve Bilecik (Bozüyük) Nezir Dernekleri, düzenlenen eğitime katılım sağladı. Eğitim kapsamında gönüllülere; afet anında doğru davranış, ekip çalışması ve temel arama kurtarma yöntemleri aktarıldı. Gönüllüler, uygulamalı eğitimler ile öğrendiklerini pekiştirdi.
AFAD yetkilileri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı gönüllülerle sahada olunduğu mesajını verdi. - ESKİŞEHİR
